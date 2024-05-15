Повертає в моду капрі: Леа Сейду з'явилася на фотоколі у вбранні від Louis Vuitton

Це вбрання було досить незвичайним вибором і нагадало про стилістику двохтисячних років.

Французька акторка Леа Сейду, яку також багато хто пам'ятає за фільмами про Джеймса Бонда та другій частині "Дюни", прибула до Канн на міжнародний кінофестиваль. Вона презентувала картину "Другий акт", у якій відіграла головну роль.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

На фотокол фільму жінка вийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton, з яким співпрацює. Лук складалася з подовженого жакета із золотою застібкою та капрі. Також Леа одягла чорний топ та туфлі на підборах.

Волосся акторка уклала у легкі романтичні локони, а на обличчі у неї був ніжний макіяж.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Днем раніше, на відкритті кінофестивалю, акторка вийшла на червону доріжку у срібній сукні з опущеною лінією плеча та розрізом на спідниці.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

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