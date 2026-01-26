ТСН у соціальних мережах

Повеселилася з подругами: Вікторія Бекхем вперше вийшла в світ після скандалу з її сином Брукліном

Вікторія Бекхем повеселилася з подругами зі Spice Girls на святкуванні 50-річчя Емми Бантон.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мел Сі, Джеррі Горнер, Емма Бантон та Вікторія Бекхем

Мел Сі, Джеррі Горнер, Емма Бантон та Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

У Instagram дизайнерка поділилася фотографією, на якій зображена з дівчатками — Мел Сі, Джеррі Горнер та Еммою Бантон. Вечірка відбулася в Soho Farmhouse в Оксфордширі.

«З днем ​​народження найпрекраснішу душу. Я вас, дівчатка, дуже люблю», — підписала фотографію леді Вікторія. Мел Бі була єдиною учасницею Spice Girls, яка відсутня на груповому знімку.

Мел Сі, Джері Горнер, Емма Бантон і Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Мел Сі, Джері Горнер, Емма Бантон і Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Чоловік Вікторії — Девід Бекхем — прокоментував посаду своєї дружини, написавши захоплено: «Це мене так потішило. Можу лише уявити, що відчувають шанувальники Spice Girls. @spicegirls @victoriabeckham — особливий вечір на честь Емми».

Вікторії, безперечно, було про що поговорити зі Spice Girls наприкінці тижня, яка, за словами її друзів, залишила її «спустошеною».

Минулого понеділка, нагадаємо, її 26-річний син Бруклін опублікував різку заяву про свою сім’ю, в якій заявив, що не зацікавлений у примиренні з ними і назвав причини, через які вони посварилися.

Вікторія Бекхем із сином Брукліном / © Getty Images

Вікторія Бекхем із сином Брукліном / © Getty Images

Після цього Вікторію підтримали багато мам у соцмережах, вони почали писати їй слова підтримки, розуміючи, що її материнське серце було розбите.

