Повітряна тривога – не завада: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан продовжили концерт у Кременчуці у бомбосховищі

Вчора, 23 лютого, у Кременчуці відбувся концерт Катерини Бужинської і Михайла Грицкана у межах їхнього великого благодійного туру "Воля". Виступ творчого дуету був особливим, адже це перший концерт, який відбувся у бомбосховищі.

Тільки-но концерт розпочався, як пролунала повітряна тривога – місто було під атакою ворожих безпілотників. Артисти і глядачі перейшли до бомбосховища, де і продовжився концерт.

"Благодійний тур "Воля" ніщо не може зупинити. Повітряна тривога у Кременчуці під час виступу стала доказом цього. Під звук сирени ми спустились в укриття разом із глядачами і продовжили концерт у бомбосховищі. Це був концерт єдності, щирості і незламності", – поділились артисти.

Незважаючи на відсутність технічних умов в укритті, Катерина і Михайло під супровід гітари дві години співали для своїх шанувальників.

Тільки супровід гітари, потужні живі голоси, оплески глядачів – цього, як виявилось, достатньо, щоб концерт успішно відбувся.

По завершенню, шанувальники зірок сказали, що незважаючи ні на що, цей концерт для них був найкращим.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступили з концертом у бомбосховищі у Кременчуці

Нагадаємо, Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ у червоній сукні з сексуальним декольте.

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