Повністю ручна робота: дизайнери показали, як створили епатажну сукню для відомої співачки

Чаппелл Рон

Співачка Чаппелл Рон, яка цього року стала «Найкращим новим артистом року», для своєї нової концертної програми замовила особливу сукню, яка є витвором мистецтва. Вбрання було копітко створене дизайнерами Гуннаром Дізереджем і Крістофером Мінафо повністю вручну різними техніками — вони розмальовували частини сукні вручну, використовували дріт, різні тканини, а також деякі деталі друкували на 3D-принтері.

За словами дизайнерів, це найскладніший образ, який вони коли-небудь створювали, але на роботу над ним Гуннар і Крістофер витратили лише шість днів.

Чаппелл Рон / © Getty Images

Особливість вбрання в тому, що воно було метафоричним і самореферентним — на сукні було зображено обличчя співачки, а її капелюшок і скіпетр були також у вигляді голови Чаппелл. Виконано все в стилі бурлеску і з нотками історичної моди — в образі був присутній оригінальний комір зі складками, як ті, що були популярними у 16 і 17 століттях.

«Для капелюха і скіпетра я змоделював обличчя Чаппелл, а потім роздрукував їх на 3D-принтері в двох розмірах. Я спробував кілька різних технік, щоб намалювати обличчя, і виявив, що подрібнення пастели і використання її в якості гриму надають головам вигляду старовинної порцелянової ляльки. Я використовував кольоровий олівець і акрил, щоб відобразити деталі та інтенсивність неймовірного макіяжу від Ендрю Доулінга (візажист співачки — ред.). Ми зайшли в кілька магазинів перук, щоб знайти ідеальне волосся і колір, і, чесно кажучи, подібність була надто гарною. Для цього образу потрібні чотири маски. Одна досить велика для очей на бюстгальтері, яку можна було б знімати під час виступу. Цю я виліпив з дроту і поролону, а потім покрив її мереживом з бісером. Потім ми зробили одну для її справжнього обличчя і дві менші. Для маленьких я вирізав форми з пластикових контейнерів, які у нас були, а потім розплавив їх, щоб вони відповідали обличчям. Нам треба було зробити два скіпетри, використовуючи цю приголомшливу шовкову стрічку, пофарбовану кислотою, і, звичайно ж, двом маленьким головам потрібні були свої власні капелюхи та оборки на шиї. Ось тут пояснення стає трохи божевільним. Голови на її капелюсі отримують свій власний капелюх. Герб, скіпетри, і так, у нього теж є свій капелюх. Мініскіпетр теж отримує свій капелюх, і майже у всього є оборка на шиї, над якою Гуннар працював кілька днів», — розповів Крістофер.

Чаппелл Рон / © Getty Images

«Я звик шити досить швидко, але я абсолютно недооцінив, скільки часу знадобиться, щоб вони (деталі вбрання — ред.) і мали старовинний вигляд, і витримали повноцінний виступ. За день до призначеного терміну я зрозумів, що нам потрібна допомога, і у нас фактично була команда з п’яти осіб, яка працювала всю ніч, щоб закінчити образ вчасно», — розповів Гуннар.

Але це не всі секрети вбрання співачки, адже воно трансформувалося — коли Чаппелл зняла корсет зі спідницею, то залишилася в оригінальних шортах, оздоблених рюшами, і верхньому бюстгальтері з намальованими очима, який прикрашала торочка з бісеру. Також концертний лук доповнювали рукавички, колготки й чоботи зі шнурівками та стразами, які для артистки на замовлення створили в LaDuca Shoes.

Чаппелл Рон / © Getty Images

Також дизайнери розкрили інші деталі образу. Наприклад, що в сукні використовували шовкову тафту з переливчастим ефектом, чорні розшиті вручну намистини, а також стрічки. Стьобаних жабо було створено аж сім.

