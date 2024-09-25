Повністю гола: Кетрін Зета-Джонс поділилася особливим знімком на честь свого 55-річчя

Зірка показала, що у свої 55 років вона в чудовій формі.

Акторці Кетрін Зеті-Джонс 25 вересня виповнилося 55 років. День народження вона ділить з чоловіком Майклом Дугласом, якому виповнилося 80 років. З нагоди ювілею для себе та свого коханого Кетрін вирішила опублікувати в Instagram особливий знімок.

На чорно-білому фото жінка позувала повністю оголеною. На Кетрін були лише босоніжки. Позувала вона, спершись на туалетний столик у ванній.

Коли була зроблена фотографія і чи є вона архівною – акторка не повідомила, але залишила під фото трохи жартівливий текст.

"У костюмі на день народження! Після понад 25 років спільного дня народження з чоловіком у мене закінчуються ідеї подарунків! Це другий варіант подарунка, м'ячі для гольфу – перший варіант… звісно ж", – написала вона, натякнувши на їхню спільну любов до гольфу.

Також зірка опублікувала ще один чорно-білий кадр, на якому Дуглас її ніжно цілує.

Нагадаємо, пара одружилася 18 листопада 2000 року, але у стосунках вони від 1998-го. Їхнє весілля відбулося в готелі Plaza у Нью-Йорку і витратили вони на свято близько 2 мільйонів доларів, а для гостей у готелі винайняли 130 номерів. Кетрін одягла на весілля сукню з шовкового атласу від французького бренду Christian Lacroix. В цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей – син Ділан Майкл і донька Керіс Зета.

Читайте також:

Образи акторки Кетрін Зети-Джонс (21 фото)