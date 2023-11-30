Повністю оголена: 58-річна Елізабет Герлі показала відверте відео з сауни

Елізабет Герлі – справжня спокусниця. В Instagram вона опублікувала відверте відео з відпочинку.

Акторка повністю оголеною звабливо позувала у сауні. Ліз спочатку була обмотана великим рушником, а потім його грайливо почала спускати і ховатися.

Можна помітити, що Герлі має струнке, підтягнуте і сексуальне тіло, яке вона обожнює демонструвати.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у білому купальнику з глибоким декольте насолоджувалась відпусткою у Таїланді.

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