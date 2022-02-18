Повністю оголені: Белла та Джіджі Хадід знялися для Versace

Ідея знімання була натхненна біблійними мотивами.

Супермоделі та рідні сестри Белла та Джіджі Хадід знялися у новій рекламній кампанії італійського Модного дому Versace. На опублікованому фото дівчата позували повністю оголеним, з довгим хвилястим волоссям, у золотих прикрасах, а інтимні місця прикривали лише сумками з нової колекції бренду.

Знімком поділилася на своїй сторінці в Instagram сама Донателла Версаче, лаконічно підписавши його: "Мої богині".

Сестри є обличчями нової весняно-літньої колекції бренду і раніше вже знімалися для нього, але тоді компанію їм перед камерою склала сама Донателла Версаче. Автором фото став дует модних фотографів Мерту Аласу та Маркусу Пігготту.

Зазначимо, що фото є відсиланням до знаменитої кампанії Versace Home 1995 року, для якої позували супермодель Клаудія Шиффер і актор Сільвестр Сталлоне. Вони також були повністю оголені.

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