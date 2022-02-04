Повністю оголений: Андре Тан в образі Сен-Лорана привітав колег із 25-річчям UFW

У такому образі знаменитість ми ще не бачили, але у своєму пості він розповів, що це фото для нього означає.

Український дизайнер Андре Тан поділився з підписниками в Instagram незвичайним знімком, на якому був повністю оголений. Фото зроблено ще 2008 року і стало шаною французькому модельєру Ів Сен-Лорану, який помер того року. Запостив дизайнер цей знімок через стільки років, тому що він асоціюється у нього з Ukrainian Fashion Week, якому виповнилося 25 років.

У тексті Андре Тан також привітав колег-дизайнерів із круглою датою та написав про те, що для нього означає з Ukrainian Fashion Week.

Голый Ив Сен-Лоран позирует Жанлу Сьефф в съемке для Pour Homme Yves Saint Laurent, 1971

"Чверть століття, яке перевернуло світ української моди. Завдяки Ukrainian Fashion Week з'явилося багато талановитих дизайнерів. Ми всі пам'ятаємо, як ми починали та підглядали на показах Сергія Бизова, Лілії Пустовіт, Оксани Караванської. Ми пам'ятаємо, як ми в них просилися на стажування. Ми вийшли з конкурсу молодих дизайнерів початку нульових: Лілія Літковська, Ірина Каравай, Світлана Бевза, Артем Клімчук, і звичайно ж, ваш покірний слуга — Андре Тан.

Я пишаюся тим, що ми – покоління дизайнерів, яке зараз керує балом української фешніндустрії. Покоління дизайнерів, яке професійно виросло завдяки Українському тижню моди. Велике дякую матері Ukrainian fashion week — Ірині Данилевській, яка організувала це все на міжнародному рівні. Повірте мені, я брав участь у багатьох тижнях моди — Паризькому, Гонконзькому, Берлінському, Міланському і я можу сказати з упевненістю, що український не відстає, а іноді навіть перевершує всі очікування. Якісна локація, найбільший подіум, бездоганна організація — навіть не всі Європейські заходи можуть цим похизуватися", — написав український дизайнер.

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