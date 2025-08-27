Повсякденний образ, який вартий уваги: Джулія Робертс під прицілом папараці

Джулія Робертс / © Associated Press

Голлівудська акторка Джулія Робертс — рідкісна гостя на червоних доріжках і світських заходах, але цьогоріч вона стала однією з гостею одного з найстаріших і найшанованіших кінофестивалів у світі — Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Зірку помітили на пірсі, коли вона тільки-но прибула до Венеції. Джулія обрала для подорожі зручне й стильне вбрання, вкотре продемонструвавши чудовий смак. Вона зійшла з водного таксі у шортах чорного кольору, чорному топі та великою чорною сумкою Celine у руках з колекції весна-літо 2026. Образ вона також доповнила снікерсами від Superga, сонцезахисними окулярами, декількома прикрасами й зачіскою з локонами.

Джулія Робертс / © Getty Images

Також цей дещо спортивний і мінімалістичний стиль добре врівноважив кардиган акторки з великим принтом у вигляді обличчя. Виріб, імовірно, створений для Робертс на замовлення, оскільки на ньому зображене обличчя Луки Гуаданьїно, режисера фільму «Після полювання», в якому Робертс зіграла і який презентуватиме у Венеції.

Такою фішкою вона користується вже не вперше, адже 2022 року акторка здивувала сукнею з портретом найкращого друга — Джорджа Клуні.

Джулія Робертс / © Associated Press

Сукня акторки була ексклюзивною і розробленою Джеремі Скоттом — американським модельєром і дизайнером одягу, який був креативним директором Модного дому Moschino. Для Джулії він створив чорну атласну сукню А-силуету, яку прикрашали фотографіями Джорджа Клуні в рамках.