Повсякденний образ, який вартий уваги: Джулія Робертс під прицілом папараці
Це була ефектна поява, яка натякнула на її новий фільм.
Голлівудська акторка Джулія Робертс — рідкісна гостя на червоних доріжках і світських заходах, але цьогоріч вона стала однією з гостею одного з найстаріших і найшанованіших кінофестивалів у світі — Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Зірку помітили на пірсі, коли вона тільки-но прибула до Венеції. Джулія обрала для подорожі зручне й стильне вбрання, вкотре продемонструвавши чудовий смак. Вона зійшла з водного таксі у шортах чорного кольору, чорному топі та великою чорною сумкою Celine у руках з колекції весна-літо 2026. Образ вона також доповнила снікерсами від Superga, сонцезахисними окулярами, декількома прикрасами й зачіскою з локонами.
Також цей дещо спортивний і мінімалістичний стиль добре врівноважив кардиган акторки з великим принтом у вигляді обличчя. Виріб, імовірно, створений для Робертс на замовлення, оскільки на ньому зображене обличчя Луки Гуаданьїно, режисера фільму «Після полювання», в якому Робертс зіграла і який презентуватиме у Венеції.
Такою фішкою вона користується вже не вперше, адже 2022 року акторка здивувала сукнею з портретом найкращого друга — Джорджа Клуні.
Сукня акторки була ексклюзивною і розробленою Джеремі Скоттом — американським модельєром і дизайнером одягу, який був креативним директором Модного дому Moschino. Для Джулії він створив чорну атласну сукню А-силуету, яку прикрашали фотографіями Джорджа Клуні в рамках.