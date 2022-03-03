"Повстаньте! Вас мільйони": Олег Винник звернувся до росіян та білорусів"

"Повстаньте! Вас мільйони": Олег Винник звернувся до росіян та білорусів"

Артист опублікував у соцмережі відеозвернення.

Олег Винник записав відеозвернення до росіян та білорусів. Він закликає їх повстати, вийти на вулиці, щоб зупинити путінський режим.

"Звернення до росіян, білорусів, матерів російських та білоруських солдатів. Росіє, Білорусе, ви цинічно увірвалися в нашу мирну країну зі смертельною зброєю. Ваші діти гинуть на нашому чорноземі. Повстаньте! Вас мільйони!" – написав артист.

Винник також підтримав українців. Він сказав, що нас не знищити.

"Нас, УКРАЇНЦІВ, не знищити!!! Ніколи Україна не буде чиєюсь! Ми сильні! Пишаюсь нашими захисниками. Молимося за Україну. З нами БОГ!!!" – наголосив співак.

Нагадаємо, головний герой фільму "Бруд та мудрість" (режисером якого виступила Мадонна) і засновник нью-йоркського гурту Gogol Bordello – Євген Гудзь, який народився у Боярці на Київщині і переїхав жити до США, записавши до українців відеозвернення.

Читайте також: