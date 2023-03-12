Повторила ефектний образ: акторка Джоді Тернер-Сміт одягла вбрання від Gucci, в якому вже з'являлася

Зірка вирішила заощадити і не купувати нового вбрання. Все, що вона зробила — підібрала нові аксесуари.

Британська акторка Джоді Тернер-Сміт любить сміливе вбрання від відомих брендів. Її сукня ніколи не бувають нудними, адже вона віддає перевагу речам з лелітками, стразами чи декольте.

Кілька років тому зірка скандального серіалу "Анна Болейн" з'явилася на врученні премії Kering Women In Motion Awards під час 74-го щорічного Каннського кінофестивалю в ефектній двокольоровій сукні від Gucci. Вбрання мало глибоке декольте і пишні рукави.

Спідниця сукні була прямою, фіолетовою та розшитою зеленими, фіолетовими та червоними лелітками. А ось верх вбрання був чорним, напівпрозорим і виконаним з фатину, також його прикрашали великі лелітки.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Через три роки вона вирішила повторити цей гучний лук, адже 9 травня з'явилася в ньому на церемонії вручення нагород Green Carpet Fashion Awards 2023 у Голлівуді. Однак цього разу акторка зробила зовсім іншу зачіску, макіяж та підібрала інші коштовності. Також вона одягла високі напівпрозорі "оперні" рукавички, які додавали образу ефектності.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

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