Повторила експеримент: Кайлі Дженнер пофарбувала волосся у несподіваний колір

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен – 26-річна Кайлі Дженнер – похизувалася перед своїми фолловерами в Instagram, яких у неї вже 399 млн, новим кольором волосся. Дівчина перефарбувала їх у рожевий колір.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

"Привіт, пам'ятаєте мене?" — написала вона під знімками.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Колись – у 2016 році – дівчина вже була з таким кольором волосся, тож у коментарях фоловери розділилися: хтось думає, що Кайлі просто опублікувала старі фото, а хтось – що вона вирішила повернути яскраву зачіску.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер знялася в екстравагантній фотосесії. Вона позувала в обіймах величезної оси.

Кайлі Дженнер у фотосеті Interview / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

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