Повторила "голий" лук Селени Гомес: Кріссі Тейген одягла на Vanity Fair сукню, яку всі вже бачили

Зірка підкреслила ноги квітковою торочкою, але не врахувала, що таку саму сукню раніше носила інша зірка.

Багатодітна мати Кріссі Тейген з'явилася серед гостей афтепаті "Оскара" — вечірки, яку протягом багатьох років проводить видання Vanity Fair.

Зірка одягла сукню від бренду Oscar de la Renta. Декор на вбранні був у вигляді великих квітів, розшитих стеклярусом, які вирізалися окремо та зшивались у складні композиції.

Вбрання мало американську пройму, було напівпрозорим, через що створювався так званий "голий" ефект.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Нижня частина сукні Кріссі була торочкою з квітів і відкривала її ноги.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Вечірній образ ексмодель доповнила прозорими босоніжками на підборах, клатчем-коробкою та прикрасами з діамантами, що були у квітковому дизайні.

Кріссі Тейген та її чоловік Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Проте сукню Тейгена усі вже раніше бачили, але на Селені Гомес. Відома співачка та акторка прийшла у подібному вбранні на вручення нагород MTV Video Music Awards 2023.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Сукня Селени також мала квіткову торочку, але була ефектного червоного відтінку та трохи з іншим оформленням декольте.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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