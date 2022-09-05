Повторила культовий лук Мадонни: італійка одягла червону сукню з розрізом, яку нещодавно всі обговорювали

Ця сукня здіймає галас вже протягом майже 30 років.
Бенедетта Поркаролі — молода італійська акторка, найбільш відома своєю роллю Кьяри Алтьєрі в серіалі Netflix "Дівочі секрети". Дівчина відвідала 4 вересня Венеційський кінофестиваль та обрала для своєї появи на пірсі червону трикотажну сукню з високим розрізом та глибоким V-подібним декольте.
Свій образ акторка доповнила масивними червоними черевиками із дзеркальною підошвою, а також білою сумкою-гобо. Всі речі в цьому луку Бенедетти були від спільної колекції двох брендів Adidas та Gucci.
Сукня була створена брендами як данина поваги образу, який Мадонна одягла на прем'єру фільму "Несплячі в Сіетлі" 1993 року.
Оригінальна сукня була розроблена Лаурою Віткомб з Label NYC у співпраці з Adidas. Вона мала той самий силует, що і сукня, в якій вийшла на публіку італійка, хоча в ній був трохи менш драматичний розріз збоку, а також трохи відрізнявся відтінок червоного.
Нещодавно цю сукню активно обговорювали, оскільки в ній з'явився на публіці названий син Мадонни Девід Банда. Разом із матір'ю він відвідав боксерський поєдинок у Нью-Йорку.
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