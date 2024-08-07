Повторила культовий образ: Блейк Лайвлі прийшла на прем'єру фільму у сукні Брітні Спірс

Напередодні виходу фільму "Покинь, якщо кохаєш", у Нью-Йорку відбулася прем'єра цієї картини. Захід проводився у кінотеатрі AMC Lincoln Square, а зіркою червоної доріжки стала виконавиця головної ролі Блейк Лайвлі.

Для прем'єри акторка одягла особливу сукню — культове вінтажне вбрання від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002.

Сукню вперше одягла суперзірка Брітні Спірс під час презентації колекції Донателли того ж 2002 року і вона завжди асоціювалася лише з нею.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Це була напівпрозора ніжна сукня з бежевої тканини та з вишивкою лелітками й бісером, яка включала різні візерунки – на сукні можна помітити: банти, ромби, косі лінії, а також щось на зразок крил метелика.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Бретелька вбрала була тільки одна через плече, а декольте було асиметричним. Носила вона її з босоніжками на тонких ремінцях, прикрасами від Lorraine Schwartz, ніжним макіяжем, розкішним укладанням з легкими локонами.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Підтримати її прийшов чоловік Раян Рейнольдс. Актор одягнув костюм оливкового кольору, білу сорочку та темні туфлі з тисненням. Піджак його костюма прикрашали кілька маленьких квітів.

Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом / Фото: Associated Press

У фільмі, який презентувала публіці Блейк, розказано не просту історію про домашнє насильство. Головна героїня молода жінка на ім'я Лілі Блум переїжджає до Бостона, щоб втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Там вона знайомиться з нейрохірургом Райлом Кінкейдом, який просто зачаровує її. Однак згодом Лілі починає помічати у Райла речі, що нагадують її батька-тирана, який бив її матір. Картина заснована на однойменному романі письменниці Коллін Гувер.

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