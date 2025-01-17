Повторила лук Анджеліни Джолі: Фелісіті Джонс вийшла на червону доріжку в Лондоні

Акторка Фелісіті Джонс відвідала фотосесію, присвячену виходу фільму "Бруталіст". Захід відбувся у Лондоні.

На Фелісіті, яка зіграла в цій картині, було вбрання чорного кольору від бренду SS Daley з колекції сезону весна-літо 2025. Вбрання включало широкі чорні штани, білу сорочку та краватку. Також на Фелісіті Джонс було довге пальто з білим оздобленням.

Образ вона доповнила високою зачіскою та туфлями на підборах.

Фелісіті Джонс / Фото: Associated Press

Це вбрання Фелісіті нагадало нам образ іншої знаменитості — акторки Анджеліни Джолі, яке та носила 2005 року на прем'єрі фільму "Александр". Той захід теж відбувся у Лондоні, але вбрання акторки було від Valentino з колекції весна-літо 2002. Хоча образи акторок відрізняються, але естетика приголомшує схожістю.

Анджеліна Джолі у 2005 році / Фото: Getty Images

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