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Повторила образ 30-річної давності: Клаудія Шиффер позувала у золотій мініспідниці

Автор
Юлія Кудринська
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Повторила образ 30-річної давності: Клаудія Шиффер позувала у золотій мініспідниці

Клаудія Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Модель показала архівні знімки.

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – продемонструвала у своєму Instagram красивий образ, що складався з рожевого в'язаного джемпера, золотої мініспідниці та чобіт-ботфортів. У руках вона тримає книгу Captivate! із фотографіями зі свого архіву авторства легендарних фешн-фотографів 90-х.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Образ із однією з фотографій із книги Клаудія і вирішила повторити. 30 років тому з нею разом позували колежанки – моделі Стефані Сеймур, Крісті Тарлінгтон, Сінді Кроуфорд та Надя Науерман. Усі дівчата були у образах від Versace.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше компанія Mattel випустила ляльку у вигляді моделі – Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace. Лялька випущена у легендарній блакитній плісированій сукні з фігурним ліфом, в якій модель виходила на подіум у рамках показу колекції осінь-зима Atelier Versace у 1994 році.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер
Клаудія Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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Дата публікації
Перегляди
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