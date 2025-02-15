Повторила образ 71-річної акторки: Ріанна під прицілом папараці

Вона обрала не типове для себе вбрання.

Співачка Ріанна потрапила під приціл папараці, коли покидала будівлю суду 14 лютого у Лос-Анджелесі. 36-річна попзірка відвідує слухання у справі свого коханого A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Майєрс), якого звинувачують у нападі зі зброєю.

Одягається Ріанна до суду у стримані вбрання і цього разу обрала зелений костюм від Модного дому Balenciaga у принт. Носила це вбрання вона у поєднанні з сумкою від Bottega Veneta, а також своїми улюбленими чоботями від Amina Muaddi у зміїний принт.

Ріанна / Фото: Getty Images

Цікаво те, що практично ідентичне вбрання носила раніше інша зірка – французька 71-річна акторка Ізабель Юппер. Минулого року вона з'явилася у цьому костюмі на Венеційському кінофестивалі та виходила на фотокол.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

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