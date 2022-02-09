Повторила образ: Адель вийшла за нагородою BRIT Awards у мінісукні від українського бренду

Для церемонії співачка обрала чарівне вбрання із оксамиту.

Після тривалої перерви в кар'єрі та проблем в особистому житті, минулої осені Адель нарешті повернулася на сцену. Зірка випустила новий альбом, у якому вилила душу про своє життя, і зняла вже кілька розкішних кліпів на треки з нього.

Наразі співачка збирає заслужені нагороди. 8 лютого у Лондоні відбулася щорічна музична премія BRIT Awards, на якій Адель стала тріумфатором, адже здобула перемогу у трьох головних номінаціях: "Музикант року", "Пісня року" та "Альбом року".

Getty Images

За нагородою на сцену співачка вийшла у чорній мінісукні з оголеними плечима, рукавами-буфами та шовковим лацканом. Спереду сукню прикрашало також кілька ґудзиків. Однак цікаве це вбрання тим, що створене українською дизайнеркою Маріанною Сенчіною (Marianna Senchina) для колекції осінь-зима 2020, називається модель Bohemian Dress.

Адель / Associated Press

Адель / Associated Press

Однак це вбрання у шафі співачки зовсім не новинка. Вперше сукню-жакет Адель одягла ще 2020 року на вечірку. Знімком у цій сукні зірка поділилася на своїй сторінці у Instagram, щоб привітати з днем народження подругу Ніколь Річі.

Адель та Ніколь Річі / Инстаграм Адель

Вартість цієї гарної сукні 25 256 гривень.

Сукня Адель

Читайте також: