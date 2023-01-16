Повторила образ: Анджеліна Джолі з'явилася у вбранні, що нагадує її вечірній вихід у 90-х

Минулого тижня голлівудська акторка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку разом зі своєю дочкою. Тоді на знаменитості був досить лаконічний образ, у якому вона поєднала сукню-комбінацію молочного відтінку та чорне пальто-кейп. Образ акторка доповнила сумкою Saint Laurent та бежевими туфлями-човниками.

Анджеліна Джолі та Захара Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

Однак такий стиль для неї не новинка. Річ у тому, що раніше знаменитість вже подібний лук одягала.

1997 року ще молода акторка прийшла у подібному вбранні на вручення нагород CableACE Awards. Тоді юна Джолі теж була одягнена в чорне оксамитове пальто-накидку, яке носила поверх сіро-бузкової сукні-комбінації в підлогу. Також акторка тоді повністю обстригла своє красиве темне волосся, як і її дочка зовсім нещодавно.

Анджеліна Джолі, 1997 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: