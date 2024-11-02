Повторила образ Ані Тейлор-Джой: Олівія Родріго сходила на інтерв'ю у незвичайній сукні

Ймовірно, відтінки червоного, які стали головним трендом цієї осені, вже трохи вам набридли, адже вони заполонили магазини, а зірки, як змовилися практично на всі заходи одягають вбрання подібного кольору. І не стала винятком 21-річна Олівія Родріго, яка також обрала цей колір для відвідування програми "Вечірнє шоу з Джиммі Фелоном".

Дівчина з'явилася на шоу у мінісукні від бренду Ludovic de Saint Sernin з колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Це було вбрання дуже незвичайного дизайну, адже воно зроблене зі смужок лакованої тканини, поєднаної між собою червоним шнурком. Поділ вбрання із одного боку не був прикріплений.

Також сукня мала тонкі бретельки, а носила вона її в поєднанні з прозорими мюлями від взуттєвого бренд Amina Muaddi і прикрасами від Hearts on Fire.

Олівія Родріго / Фото: Getty Images

У дуже схожій сукні навесні цього ж року на публіці з'явилася акторка Аня Тейлор-Джой. Але ось сукня Ані була чорна, бретелька була зроблена галтером, і сукня була з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Повторює вбрання коллег-зірок Олівія вже не вперше. Також вона повторила якось вбрання супермоделі 90-х Лінди Євангелісти, яке та носила 1995 року.

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