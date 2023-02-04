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Повторила образ: Джесіка Честейн одягла штанний костюм смарагдового кольору, в якому її вже бачили

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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187
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Повторила образ: Джесіка Честейн одягла штанний костюм смарагдового кольору, в якому її вже бачили

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Акторка обрала простий, але класичний образ.

Лауреатка "Оскара" Джесіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли прямувала на інтерв'ю програми The View у Нью-Йорку. Під час розмови акторка розповіла про свою нову роботу - вона тепер гратиме у п'єсі "Ляльковий дім", яка ставиться в одному з театрів Нью-Йорка.

Для свого виходу у світ вона обрала образ у смарагдовому кольорі - штанний костюм від бренду AKRIS, який був представлений у колекції осінь-зима 2022 року.

Жакет костюма був подовженим, прикрашений чорними ґудзиками та розрізами на рукавах, а ось штани були трохи розкльошені знизу. Костюм вона доповнила водолазкою, легким макіяжем, туфлями на високих платформах та сережками-пусетами.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Однак цей образ у її гардеробі не новинка, раніше Честейн вже одягав цей костюм на шоу Джесс Кейгл на SiriusXM у листопаді 2022 року. Відповідальна за образ знаменитості її стилістка - Елізабет Стюарт, відома тим, що двічі одягає своїм клієнтам одні й ті самі речі.

Джессіка Честейн у листопаді 2022 року / © Getty Images
Джессіка Честейн у листопаді 2022 року / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
187
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