Повторила образ: Джесіка Честейн одягла штанний костюм смарагдового кольору, в якому її вже бачили

Акторка обрала простий, але класичний образ.
Лауреатка "Оскара" Джесіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли прямувала на інтерв'ю програми The View у Нью-Йорку. Під час розмови акторка розповіла про свою нову роботу - вона тепер гратиме у п'єсі "Ляльковий дім", яка ставиться в одному з театрів Нью-Йорка.
Для свого виходу у світ вона обрала образ у смарагдовому кольорі - штанний костюм від бренду AKRIS, який був представлений у колекції осінь-зима 2022 року.
Жакет костюма був подовженим, прикрашений чорними ґудзиками та розрізами на рукавах, а ось штани були трохи розкльошені знизу. Костюм вона доповнила водолазкою, легким макіяжем, туфлями на високих платформах та сережками-пусетами.
Однак цей образ у її гардеробі не новинка, раніше Честейн вже одягав цей костюм на шоу Джесс Кейгл на SiriusXM у листопаді 2022 року. Відповідальна за образ знаменитості її стилістка - Елізабет Стюарт, відома тим, що двічі одягає своїм клієнтам одні й ті самі речі.
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