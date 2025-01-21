Повторила образ Флоренс П'ю: французька модель Летиція Каста одягла прозору сукню

Прозоре вбрання гарно підкреслювало фігуру.
Відома 46-річна французька модель та акторка відвідала захід у Парижі під назвою Cesar — Revelations 2025. Вона позувала на фотоколлі у ефектній напівпрозорій сукні від бренду Christian Dior.
Сукня була виконана зі складного прозорого мережива і прикрашена квітковим мереживом на декольте та рукавах. Також квіткові мереживні елементи можна побачити на подолі сукні.
Носила Летиція це вбрання у поєднанні з чорним боді, поясом на талії та масивними прикрасами – сережками та кількома браслетами. Волосся вона розпустила і зробила простий лаконічний макіяж.
Така сама сукня 2024 року сподобалася британській акторцs Флоренс П'ю. Але попри те, що сукні абсолютно ідентичні, вони мають на жінках зовсім різний вигляд, зокрема через те, що поєднуються з різними аксесуарами та білизною.
Також образ Флоренс у цій сукні якось наробив багато галасу в Мережі, адже її колега за фільмом "Час жити" Ендрю Гарфілд прийшов з величезною картонною копією колеги на червону доріжку — на фото вона була зображена в цьому вбранні.
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