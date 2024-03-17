Повторила образ із фільму: Сідні Свіні одягла копію сукні Джулії Робертс із ромкому "Весілля мого найкращого друга"

Молода голлівудська акторка Сідні Свіні вирішила надихатись культовими образами, адже це безпрограшний варіант. Вона відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards, яка відбулася в готелі Beverly Hilton, у феєричній у гламурній сукні від бренду Miu Miu.

Сукня Сідні була виконана з шовку в розкішному світло-сірому відтінку, який нагадував колір перлів. Вона була фасоном "русалка", мала підкреслену талію, тонкі бретельки і глибоке декольте з драпуванням.

Також у вбрання був декор у верхній частині — декольте і бретельки, що спадали на руки, розшиті сірими кристалами, бісером і лелітками.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Ще однією прикрасою сукні Сідні був довгий шлейф.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Однак раніше подібне вбрання вже могли бачити любителі ромкомів, оскільки в подібній сукні у фільмі 1997 року "Весілля мого найкращого друга" з'являлося Джулія Робертс.

Джулія Робертс у фільмі "Весілля мого найкращого друга" 1997 \ скриншот з відео

За сюжетом фільму сукня була вбранням подружки нареченої. У неї був подібний дизайн як у сукні Сіуні, проте відтінок трохи відрізнявся – вона була лавандового кольору.

Джулія Робертс у фільмі "Весілля мого найкращого друга" 1997 \ скриншот з відео

Також варто зазначити, що у фільмі було показано два подібні варіанти сукні — однотонну шовкову і з гламурним глітерним оздобленням на декольте та декоративними квітами. Як і Свіні, Робертс носила сукню у поєднанні з діамантовими сережками та витонченим кольє.

Джулія Робертс у фільмі "Весілля мого найкращого друга" 1997 \ скриншот з відео

Але це не перший випадок, коли образ Джулії Робертс із кіно став натхненням для сучасного вбрання знаменитості. 2023 року кохана професійного футболіста Кріштіану Роналду — Джорджіна Родрігес — відвідала Венеційський кінофестиваль у точній копії сукні Джулії Робертс із фільму "Красуня".

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