Повторила образ із серіалу: Дженніфер Гарнер вийшла на червону доріжку в луку Керрі Бредшоу

Упродовж багатьох років після виходу цього серіалу, зірки та дизайнери продовжують ним надихатися.
Акторка Дженніфер Гарнер відвідала 8-му щорічну церемонію вручення премії Fashion Los Angeles Awards у Беверлі-Гіллз. На червону доріжку цього заходу зірка вийшла у незвичайній сукні від бренду Rosie Assoulin із колекції весна-літо 2024.
Вбрання складалося з двох кольорів — блакитного і червоного і мало елегантне драпування, проте ця сукня нам нагадала образ ще однієї зірки — Керрі Бредшоу з "Сексу і міста", яку зіграла Сара Джессіка Паркер.
У 12 епізоді 4 сезону героїня вийшла на вулицю у вбранні від Tracy Feith, яке також мало блакитний верх та червоний низ.
Її образ тоді доповнили білі туфлі від Manolo Blahnik, гламурний клатч із лелітками від Inge Christopher, але головною фішкою образу стало кольє з підвіскою у вигляді яблука від бренду Lizzie Scheck Jewelry.
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