Повторила образ із серіалу: Дженніфер Гарнер вийшла на червону доріжку в луку Керрі Бредшоу

Упродовж багатьох років після виходу цього серіалу, зірки та дизайнери продовжують ним надихатися.

Акторка Дженніфер Гарнер відвідала 8-му щорічну церемонію вручення премії Fashion Los Angeles Awards у Беверлі-Гіллз. На червону доріжку цього заходу зірка вийшла у незвичайній сукні від бренду Rosie Assoulin із колекції весна-літо 2024.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з двох кольорів — блакитного і червоного і мало елегантне драпування, проте ця сукня нам нагадала образ ще однієї зірки — Керрі Бредшоу з "Сексу і міста", яку зіграла Сара Джессіка Паркер.

У 12 епізоді 4 сезону героїня вийшла на вулицю у вбранні від Tracy Feith, яке також мало блакитний верх та червоний низ.

Сара Джессіка Паркер/фото: скріншот з відео

Її образ тоді доповнили білі туфлі від Manolo Blahnik, гламурний клатч із лелітками від Inge Christopher, але головною фішкою образу стало кольє з підвіскою у вигляді яблука від бренду Lizzie Scheck Jewelry.

Сара Джессіка Паркер/фото: скріншот з відео

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