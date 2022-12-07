Повторила образ: Кейт Вінслет одягла на прем'єру "Аватара" сукню, в якій з'являлася сім років тому

Навіть через стільки років це вбрання залишилося актуальним, а сама Кейт мала в ньому приголомшливий вигляд.

Оскароносна акторка Кейт Вінслет з'явиться у найочікуванішому фільмі останніх кількох років "Аватар: шлях води", тому відвідала прем'єру картини, яка відбулася у Лондоні.

Проте особливу увагу привернуло саме вбрання зірки, оскільки Кейт одягла сіру сукню з американською проймою від бренду Badgley Mischka.

У сукні був невеликий шлейф і дуже гарна флористична вишивка лелітками, нитками та бісером у зоні декольте.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Доповнювали вбрання досить великі сережки.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Сукня чудово сиділа на фігурі акторки, але була вона не новою. Насправді цьому вбранню вже сім років і вперше зірка з'явилася в ньому 2015 року на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Торонто, де показувався фільм за її участю "Кравчиня". Як бачимо, відтоді акторка мало змінилася.

Кейт Вінслет у 2015 році / Фото: Associated Press

Кейт дуже усвідомлено підійшла до вибору сукні, адже останніми роками все частіше порушується тема повторного використання. Але, судячи з колишніх інтерв'ю Вінслет, таке її рішення пов'язане не лише з турботою про екологію, а й не бажанням вибирати нові сукні. Акторка неодноразово заявляла, що повторюватиме старі образи, оскільки не любить витрачати час і гроші на сукні, які одягне лише раз.

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