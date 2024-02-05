Повторила образ Лінди Євангелісти 1995 року: американська співачка одягла вінтажну сукню з сексуальним декольте

20-річна Олівія Родріго зявилася на премії у вбранні від Versace.

Американська співачка Олівія Родріго відвідала церемонію нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона постала у вінтажній кремовій сукні максі від бренду Versace, в якій Лінда Евангеліста продефілювала на подіумі у 1995 році, коли Олівія ще навіть не народилася.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

Лінда Евангеліста на шоу Versace у 1995 році/Скрин відео

Вбрання було розшите білими лелітками та червоним бісером, мало сексуальне декольте і подвійні бретельки з металевою фурнітурою.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

Аутфіт Родріго доповнила гарною зачіскою з локонами і боковим проділом, макіяжем із червоною помадою, сережками-цвяшками з рубінами та діамантами, а також з ефектною каблучкою з великим аквамарином.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

Молочний манікюр і чорний педикюр завершили лук артистки.

Цього вечора Олівія виступила на сцені заходу. Вона сяяла у шовковій сукні кольору фуксії у білизняному стилі з глибоким декольте.

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

Олівія Родріго / Фото: Associated Press

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