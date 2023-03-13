Повторила образ Мерілін Монро: Ана де Армас зачарувала вбранням на червоній доріжці "Оскара"

Цього року акторку було номіновано на цю нагороду вперше.

34-річна акторка Ана де Армас була цього року серед номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Заповітну статуетку вона додому не забрала, оскільки лауреаткою стала Мішель Єо, але для заходу обрала образ переможниці.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася в гламурній біло-сірій сукні від французького Модного дому Louis Vuitton, яка була повністю розшита дрібними стразами, що мерехтіли у світлі софітів.

Сукня мала широкі бретельки і глибоке фігурне декольте.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Особливо цікавою у вбранні була спідниця, адже її поділ був виконаний у вигляді чи то луски, чи пелюсток квітки, які перетікали в шлейф.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнив натуральний макіяж без яскравих акцентів, прикраси з діамантами та пряме розпущене волосся.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Номінована Ана була цього року вперше, за роль у фільмі "Білявка", де зіграла голлівудську суперзірку Мерілін Монро. Ймовірно, саме тому вона вирішила вибрати для червоної доріжки "Оскара" сукню, яка шалено нагадувала "голе" вбрання Монро, в якому вона співала для президента США.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

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