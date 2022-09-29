Повторила образ: Наталі Портман одягла на показ Dior стару сукню

На відміну від інших знаменитостей, акторка вирішила відмовитися від новинок і одягла те, що було у неї в шафі.

Акторка Наталі Портман відвідала показ нової колекції бренду Christian Dior, що відбувся у Парижі. У межах заходу брендом була представлена колекція весна-літо 2023 року.

Але ось тільки Наталі вирішила на показ прийти не в новинці з нової колекції і не в кутюрі, акторка віддала перевагу вбранню, в якому вже з'являлася 2018 року під час Венеційського кінофестивалю.

Чорна мінісукня-кейп була дуже лаконічною і акторка доповнила її круглими сонцезахисними окулярами. Більше нічим образ вона вирішила не обтяжувати і жодних прикрас не використала и доповнила лук лише легким макіяжем.

Наталі Портман на показі Christian Dior / Фото: Getty Images

2018 року зірка також доповнила образ сонцезахисними окулярами, але у ретро-стилі.

Наталі Портман у 2018 році / Фото: Getty Images

Тоді з Наталі, правда, стався невеликий конфуз — її дизайнерська сукня виявилася не дуже міцною і коли вона з'явилася перед камерами - трохи полізла по швах у зоні рукава. Як бачимо, цей дефект усунули.

Наталі Портман у 2018 році / Фото: Getty Images

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