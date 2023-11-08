Повторила образ: Нікі Гілтон одягла гламурну сукню з лелітками та пір'ям

Ймовірно, ця сукня так сподобалася знаменитості, що вона вирішила придбати ще одну її версію.

40-річна світська левиця та молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — з'явилася серед гостей церемонії "Жінки року Glamour", яка відбулася у Нью-Йорку 7 листопада. Для цього заходу вона вбралася дуже гламурно.

На Нікі була сукня міді у рожевому відтінку від бренду New Arrivals. Сукня була розшита великими лелітками і мала обробку на рукавах у вигляді манжетів зі страусового пір'я.

Образ Гілтон доповнила сумкою у вигляді рожевого фламінго від бренду Judith Leiber (це той самий бренд, що створив сумку Керрі Бредшоу, яка з'явилася у серіалі "Секс і місто").

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Вона була повністю усипана рожевими стразами. Також Нікі одягла гламурні туфлі зі стразами, набір з коштовностей, зібрала волосся у високу зачіску та зробила яскравий макіяж із рожевою помадою на губах та чорними стрілками на очах.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Вартість такої сукні складає 1665 євро.

Сукня, як у Нікі Гілтон / фото: скріншот newarrivals.co

Однак у подібній сукні Нікі з'являється не вперше. Минулого року практично ідентичне вбрання з мерехтливими лелітками та пір'ям від New Arrivals мільйонерка одягла на осінній галаконцерт Американського театру балету. Свій образ вона тоді доповнила туфлями Giannico Eve. Сукня відрізнялася лише кольором, а також лелітками, оскільки вони були дрібнішими і ряснішими.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Вартість такого вбрання 1250 євро.

Сукня, як у Нікі Гілтон / фото: скріншот newarrivals.co

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