Повторила образ: Нікі Гілтон зазнімкували у старій сукні і з сумкою Valentino

Знаменитість поєднала легке вбрання і красиві аксесуари.

Знаменитості в Нью-Йорку часто виходять на прогулянки і у своїх повсякденних справ. Спадкоємицю багатомільйонної імперії Нікі Гілтон теж іноді помічають у місті, коли вона виходить на шопінг або просто, щоб купити кави і прогулятися гучними вулицями "Великого яблука".

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У понеділок, 7 червня, дівчина знову вирушила у своїх справах. Нікі вибрала для виходу у місто легку сукню довжини міді в її улюблений анімалістичний принт. На відміну від своєї сестри Періс Нікі надає перевагу простішим вбранням, але завжди поєднує їх з аксесуарами від люксових брендів.

Так неодноразово ми бачили її з сумками від Chanel і Hermes, але також останнім часом вона все частіше обирає бренду Valentino і модель сумки Roman Stud, яку поєднує з босоніжками без підборів. Обидві речі були декоровані фірмовими золотими пірамідками.

Образ вона розбавила сонцезахисними окулярами в червоній оправі, підвіскою на шиї, декількома браслетами, а також червоним перснем на пальці.

Нікі Гілтон / Getty Images

Сукня, в якій дівчину заскочили, була зовсім не новою і вона її одягає досить часто. Наприклад, якось Нікі поєднувала це вбрання з балетками і сумкою з бамбуковими ручками. Вийшло теж досить стильно.

Нікі Гілтон / Getty Images

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Стиль Нікі Гілтон (21 фото)

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