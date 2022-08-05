Повторила образ Уми Турман із "Убити Білла": Ешлі Робертс одягла жовтий костюм зі смужками

40-річна танцівниця та учасниця гурту The Pussycat Dolls зараз працює на британському радіо ведучою програми Global's Heart 00s, а також є репортеркою у програмі "Сніданок" на Heart FM з Джеймі Тікстоном та Амандою Голден. Щодня вона приїжджає дуже рано на студію, а після ранкових випусків Ешлі фотографують біля її офісу, коли вона йде до машини.

Ешлі Робертс звикла до уваги публіки, а також бути у добірках щоденних стрітстайл луків, тому намагається тримати форму і постійно вигадувати нові образи. Вона любить короткі сукні, туфлі-човники та брендові сумки, проте також часто її можна помітити і у легких штанних образах.

Наприклад, учора знаменитість вирішила одягнути яскраво-жовтий костюм від британського бренду Serena Bute, штани якого були прикрашені двома чорними смужками. Доповнювали цей образ чорні туфлі-човники, сонцезахисні окуляри та сумка від бренду Balenciaga.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Цей образ дуже нагадав нам той, який носила героїня Уми Турман у фільмі Квентіна Тарантіно "Убити Білла".

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