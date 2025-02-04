Повторила образ зі старого фільму: яким вбранням надихалася Сабріна Карпентер перед "Греммі"

Співачка відвідала минулими вихідними вручення музичної премії "Греммі".
67-а церемонія відбулася в Лос-Анджелесі, а на червону доріжку Сабріна Карпентер вийшла в гламурній блакитній сукні від бренду Jw Anderson.
Це була довга кастомна сукня з галтером та оздобленням пір'ям на довгому подолі й стегнах. Головною прикрасою її була оголена спина на яку спадала гламурна частина галтера у вигляді ланцюжка з камінням.
Натхненням для сукні дівчини явно слугувало одне старе вбрання, яке носила у фільмі 1964 року "Що за шлях!" акторка Ширлі Маклейн.
Раніше Карпентер уже повторювала луки інших відомих жінок. На MTV Video Music Awards 2024 вона прийшла у білій сукні від бренду Bob Mackie з колекції 1991 року. Таку саму сукню носила колись Мадонна.
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