Повторила старе вбрання: Меріл Стріп вийшла на сцену у сукні, яку носила 9 років тому

Оскароносна зірка вирішила не дуже морочитися з вбранням і одягла сукню, яка вже була в її гардеробі.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards та однією з тих, хто взяв участь у заході була голлівудська акторка Меріл Стріп. 74-річна жінка вийшла на сцену, щоб оголосити переможця премії Icon Award, яким стала 77-річна Шер.

Міріл Стріп / Фото: Associated Press

Стріп одягла на захід довгу білу сукню з рукавами та V-подібним декольте. Спереду у вбрання було кілька гачків.

Сукня акторки була від бренду Lanvin, а розробив її Альбер Ельбаз, який у 2001-2015 роках був креативним директором бренду. Доповнила вона лук туфлями на підборах, срібними сережками та окулярами.

Міріл Стріп / Фото: Associated Press

Міріл Стріп / Фото: Associated Press

Однак цю сукню акторка носить не вперше, оскільки з'являлася в ній на публіці 2015 року на заході Night Of Stars Fashion Group International. Тоді Меріл доповнила її поясом.

Меріл Стріп у 2015 році / Фото: Associated Press

Окрім неї на заході також з'явилися Авріл Лавін, Джаред Лето, Бейонсе та Кеті Перрі.

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