Повторила старе вбрання: Меріл Стріп вийшла на сцену у сукні, яку носила 9 років тому

Оскароносна зірка вирішила не дуже морочитися з вбранням і одягла сукню, яка вже була в її гардеробі.
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards та однією з тих, хто взяв участь у заході була голлівудська акторка Меріл Стріп. 74-річна жінка вийшла на сцену, щоб оголосити переможця премії Icon Award, яким стала 77-річна Шер.
Стріп одягла на захід довгу білу сукню з рукавами та V-подібним декольте. Спереду у вбрання було кілька гачків.
Сукня акторки була від бренду Lanvin, а розробив її Альбер Ельбаз, який у 2001-2015 роках був креативним директором бренду. Доповнила вона лук туфлями на підборах, срібними сережками та окулярами.
Однак цю сукню акторка носить не вперше, оскільки з'являлася в ній на публіці 2015 року на заході Night Of Stars Fashion Group International. Тоді Меріл доповнила її поясом.
Окрім неї на заході також з'явилися Авріл Лавін, Джаред Лето, Бейонсе та Кеті Перрі.
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