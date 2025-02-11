Повторила свій культовий образ: 58-річна Сінді Кроуфорд у мінішортах похизувалася стрункими ногами

9 лютого на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані відбувся Супербоул-2025 – вирішальний матч Національної футбольної ліги, на який зібралися всі зірки. У перерві матчу виступив Кендрік Ламар, під час шоу якого станцювала Серена Вільямс.

58-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — вирішила повторити свій образ, що вже став культовим, з реклами Pepsi 1992 року, яка з'явилася на Супербоулі і стала однією з найбільш відомих за всю його історію: в ній модель з'явилася в білій майці і джинсових шортах. Цей образ і вирішила повторити Сінді.

instagram.com/cindycrawford

Супермодель має приголомшливий вигляд. Секрет її фігури полягає у поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом не менше ніж 3-4 рази на тиждень.

Раніше, нагадаємо, папараці підловили Сінді Кроуфорд під час шопінгу. На ній був червоний светр із вирізом та блакитні джинси-кльош. Наряд Сінді доповнили замшевими ботильйонами на стійких підборах.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

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