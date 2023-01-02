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Повторила свій культовий образ: Періс Гілтон з'явилася на сцені під час концерту Майлі Сайрус

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Повторила свій культовий образ: Періс Гілтон з'явилася на сцені під час концерту Майлі Сайрус

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

У схожому вбранні вона виходила у світ на своєму 21-річчі.

Періс Гілтон відтворила один із своїх найкультовіших образів під час несподіваної появи на концерті "Новорічна вечірка Майлі" — це концерт співачок Майлі Сайрус та Доллі Партон, який показувався на американському каналі NBC.

Спочатку на сцені були лише співачки Майлі Сайрус та Сіа, які почали виконувати у дуеті пісню 2006 року Stars Are Blind, яка була випущена як головний сингл із дебютного альбому Періс. Прийняли гості кавер дуже добре, але раптово для всіх на сцені з'явилася сама Гілтон.

Періс вийшла з мікрофоном і почала співати свій хіт. На зірці була рожева "металева" мінісукня з розрізами на стегнах.

Образ вона доповнила туфлями-човниками зі стразами, сітчастими рукавичками, а також діамантовими прикрасами: чокером, обручкою та пусетами у вухах. На голові у красуні був обруч із написом "З новим роком!".

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Цей образ уже став культовим для світу моди і самої Періс, адже у схожій сукні вона з'явилася на своїй власній вечірці 2002 року, під час святкування 21-річчя. Сукня-кольчуга мала глибоке декольте, а збоку на стегні вона мала високий розріз. Свій образ Періс тоді доповнила рожевими босоніжками, квадратною сумкою та широким блискучим чокером. На голові дівчина мала кілька шпильок у вигляді метеликів, які були шалено популярні в нульові.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

А щодо самої пісні, то зовсім нещодавно Гілтон її перевипустила і тепер активно піарить, мабуть, тому й вирішила заспівати на концерті Сайрус.

Декількома кадрами вона поділилася і в Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
838
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