Повторила свій образ і взяла улюбленого кота: супермодель Клаудія Шиффер відвідала прем'єру фільму

У Лондоні відбулася світова прем'єра фільму "Аргайл" режисером якого є Меттью Вон – чоловік супермоделі 90-х Клаудії Шиффер. Зірка прийшла підтримати чоловіка, але також взяла із собою ще одного члена родини – кота на ім'я Чіп.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Тварина сиділа у спеціальному рюкзаку для перенесення з отвором для голови.

Але поява кота не випадковість – він теж зіграв у фільмі невелику роль та з'явився на рекламних постерах разом із головними акторами.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Сама ж Клаудія позувала перед фотографами у жовто-сріблястій сукні з розкішними мереживними вставками на декольте та з боків. Вбрання було від Модного дому Versace з колекції весна-літо 2024.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

У вбрання були тонкі бретельки, а доповнила вона його сріблястою квадратною сумкою та туфлями.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Особливу увагу образ привернув тому, що в подібній сукні Шиффер вже з'являлася — під час модного шоу Versace супермодель демонструвала схоже вбрання на подіумі, але воно було ніжно-зеленого відтінку.

Клаудія Шиффер на подіумі під час показу Versace / Фото: Associated Press

На прем'єрі вона позувала з чоловіком Меттью Воном, який одягнувся у все чорне.

Клаудія Шиффер із чоловіком / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше також відбувся захід на честь виходу цього фільму. Закрита презентація відбувалася в Лондоні, але була менш помпезною, тому Клаудія Шиффер одягла для неї синю вовняну мінісукню. Тоді з нею та Метью також був їхній кіт Чіп.

Клаудія Шиффер із чоловіком / Фото: Getty Images

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