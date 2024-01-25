Повторила свій образ і взяла улюбленого кота: супермодель Клаудія Шиффер відвідала прем'єру фільму

Відома модель одягла сукню з візерунком аргайл, який відповідав назві фільму.
У Лондоні відбулася світова прем'єра фільму "Аргайл" режисером якого є Меттью Вон – чоловік супермоделі 90-х Клаудії Шиффер. Зірка прийшла підтримати чоловіка, але також взяла із собою ще одного члена родини – кота на ім'я Чіп.
Тварина сиділа у спеціальному рюкзаку для перенесення з отвором для голови.
Але поява кота не випадковість – він теж зіграв у фільмі невелику роль та з'явився на рекламних постерах разом із головними акторами.
Сама ж Клаудія позувала перед фотографами у жовто-сріблястій сукні з розкішними мереживними вставками на декольте та з боків. Вбрання було від Модного дому Versace з колекції весна-літо 2024.
У вбрання були тонкі бретельки, а доповнила вона його сріблястою квадратною сумкою та туфлями.
Особливу увагу образ привернув тому, що в подібній сукні Шиффер вже з'являлася — під час модного шоу Versace супермодель демонструвала схоже вбрання на подіумі, але воно було ніжно-зеленого відтінку.
На прем'єрі вона позувала з чоловіком Меттью Воном, який одягнувся у все чорне.
Декількома днями раніше також відбувся захід на честь виходу цього фільму. Закрита презентація відбувалася в Лондоні, але була менш помпезною, тому Клаудія Шиффер одягла для неї синю вовняну мінісукню. Тоді з нею та Метью також був їхній кіт Чіп.
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