Повторила свій образ: Кейт Бланшетт прийшла в старій сукні на церемонію нагородження

Це було дуже оригінальне рішення і акторка дійсно мала розкішний вигляд.

Зазвичай знаменитості намагаються привернути увагу до своєї персони розкішним вбранням на світських заходах, тому часто обирають нові сукні з останніх колекцій або ексклюзивні образи, які Модні доми створюють спеціально для їхнього виходу. Однак дворазова лауреатка "Оскара" — Кейт Бланшетт — любить показувати ще, що вона дбайливо ставиться до речей і носить їх повторно.

Кейт Бланшетт на церемонії "Золотий глобус" 2025 року / Фото: Associated Press

На червону доріжку "Золотого глобуса" вона прийшла в довгій золотій сукні від Louis Vuitton. Це було вбрання зі шлейфом, повністю розшите довгастим бісером.

Верхня частина сукні мала напуск і була також розшита камінням. Образ Кейт доповнила лаконічним укладанням та сережками-кафами у вухах.

Кейт Бланшетт на церемонії "Золотий глобус" 2025 року / Фото: Associated Press

Цю саму сукню Кейт одягала навесні 2024 року на Каннський кінофестиваль. Однак помітно, що того разу на вбранні не було каміння на грудях, ймовірно, його додали для неї вже перед "Золотим глобусом", щоб сукня мала новий вигляд і була ще гламурнішою.

Кейт Бланшетт на Каннському кінофестивалі 2024 року / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт на Каннському кінофестивалі 2024 року / Фото: Associated Press

Цього разу акторка була номінована на "Золотому глобусі" в категорії "Найкраща акторка в мінісеріалі чи телефільмі" за свою роль у серіалі "Дисклеймер", проте статуеткою поступилася Джоді Фостер, яка зіграла в четвертому сезоні вже культового серіалу "Справжній детектив".

До речі, раніше Кейт уже повторювала свої вбрання від Louis Vuitton. На показ бренду вона прийшла в оксамитовій блузі, яку також одягала на "Оскар" 2023 року, коли була серед номінантів у категорії "Найкраща жіноча роль".

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