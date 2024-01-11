Повторила свій же образ: Марго Роббі одягла чорне вбрання з лелытками та тюлевим боа

Для заходу та афтепаті вона одягла абсолютно однакові вбрання, але різних кольорів.

На церемонії "Золотий глобус" акторка Марго Роббі справила враження своїм образом у рожевій сукні з широкими бретельками. Створив його для неї Модний дім Armani Privé і лук точно повторювало вбрання ляльки Барбі, яка надійшла у продаж 1977 року, модель називалася "Барбі Суперзірка" (Superstar Barbie).

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Однак той набір, який відтворила акторка та її стиліст Ендрю Мукамал, також включав сукню у чорному кольорі і саме її Марго вдягла на афтепаті церемонії.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Вбрання було уже довжини міді, повністю розшите лелітками, а також його доповнювало боа з тюлю. Знімками у цьому луку Мукамал поділився у своєму Instagram.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також він підібрав для Роббі чорні туфлі від Manolo Blahnik та клатч зі стразами.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

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