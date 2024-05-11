Повторила трендовий образ: Сідні Свіні вийшла на публіку в гламурних трусах

Акторку Сідні Свіні помітили папараці в Нью-Йорку і вона була одягнена у всі тренди цього літа. Дівчина поєднала гламурні текстурні труси, білу сорочку та оверсайз жакет від Brunello Cucinelli з колекції весна-літо 2024 року.

Також цей епатажний образ вона доповнила гостроносими туфлями білого кольору, гольфами та сумкою-мішком, яка є одним із найтрендовіших аксесуарів теплого сезону.

Сумка та взуття у неї були від Jimmy Choo, а ось сонцезахисні окуляри від бренду Le Specs. Волосся зірка зібрала.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Однак настільки ефектний образ не новий для молодої зірки, оскільки в березні вона прийшла на показ Miu Miu в Парижі в культових гламурних трусах з камінням. Образ став дуже обговорюваним.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що під час Met Gala Сідні вийшла до фотографів у пишній сукні блакитного кольору, яку теж для неї створив бренд Miu Miu. Але чомусь вона вирішила одягнути під це вбрання чорну перуку.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

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