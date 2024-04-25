Повторила вбрання: Кріссі Тейген одягла сукню як у Джуліанни Мур

Зірка підкреслила відкритою сукнею плечі, але раніше таке ж вбрання носила інша знаменитість.
Колишня американська модель Кріссі Тейген відвідала з чоловіком Джоном Леджендом прем'єру мінісеріалу "Справжній чоловік", що відбулася в Лос-Анджелесі.
На заході вона з'явилася в досить незвичайній сукні від бренду Alaïa, декольте якої було виконано зі шкіри та у формі серця, а ось спідниця була з чорної тканини у жовтий горох, мала закруглений поділ, кілька складок та розріз, що відкривав її ногу.
Сукню Кріссі доповнила лаконічними босоніжками та клатчем, також вона розпустила волосся і зробила яскравий манікюр та педикюр.
Але ця сукня зовсім не новинка, оскільки 2022 року в такому ж вбранні на Венеційському кінофестивалі з'явилися акторка Джуліанна Мур, але на ній це вбрання без бретельок мало не такий вдалий вигляд, як на Кріссі.
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