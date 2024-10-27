Повторила вбрання: Сара Джессіка Паркер з'явилася в рожевій сукні з вузлом на подолі

Акторка була, як завжди, яскравою і ні на кого не схожою.

Під час знімань серіалу "І просто так…" 59-річна Сара Джессіка Паркер не перестає дивувати. Її костюмери підбирають для цього шоу щоразу дедалі дивніші та незвичайні вбрання, які привертають увагу.

Під час роботи акторку помітили у яскраво-рожевій сукні із досить сміливим розрізом на спідниці. Носила вона цю її у поєднанні з білими туфлями на підборах. Такий колір рідко використовується для цього типу взуття, тому ці туфлі на шнурках і у вінтажному стилі привернули нашу увагу. Взуття ніби не дуже вписувалося до луку, але вибір був зрозумілий — вони поєднувалися з великими білими ґудзиками на сукні. А щоб туфлі було добре видно, Паркер зав'язала сукню на вузол. Образ її доповнила зачіска та шоппер.

Сфотографували акторку того дня з колегою Синтією Ніксон, яка в серіалі виконує роль Міранди Гоббс – однієї з найкращих подруг головної героїні – Кері Бредшоу. Для Ніксон підібрали вбрання в жовто-коричневих відтінках, які чудово пасували до її яскраво-рудого волосся.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Але повертаючись до вбрання Паркер, варто зазначити, що акторка одягає його не вперше. У цій яскравій сукні її вже фотографували кількома тижнями раніше.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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