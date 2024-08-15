Повторила вбрання відомої моделі: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці з собакою на руках

Зірка реаліті поєднала в образі речі гірчичного відтінку.
Телезірка та акторка Кім Кардашян проводить зараз час у Нью-Йорку, куди прилетіла зі старшою донькою Норт і собакою. Маленького пухнастого коричневого пса звуть Суші і Кім несла його на руках, коли виходила з готелю The Ritz-Carlton.
Кардашян була одягнена у вбрання гірчичного відтінку, яке включало топ-хустку від Miu Miu, а також замшеві штани-кльош. У руці вона несла також сумку Birkin від Hermes, яка поєднувалася за кольором і текстурою з її штанами. Доповнила образ Кім розпущеним довгим волоссям, макіяжем та довгим манікюром.
Також під приціл фотографів потрапила й Норт. Дівчинка знову продемонструвала, що попри те, що їй лише 11 років, має оригінальне почуття стилю, адже поєднала білу сорочку, жилет у малюнок аргайл, шорти-бермуди та величезну пухнасту хутряну шапку-вушанку.
Нещодавно в такому ж топі, як у Кім, з'явилася на прем'єрі фільму "Дедпул і Росомаха" в Нью-Йорку відома модель Джіджі Хадід. Однак вона поєднала його зі спідницею зі складками, слінгбеками з ремінцями і сумкою, яка була прикрашена згідно з останньою модою – тренд на брелоки, намисто та м'які іграшки на сумках активно набирає популярності.
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