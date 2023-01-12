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Повторила вінтажний лук: зірка TikTok Еддісон Рей одягла сукню з асиметричною спідницею

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Повторила вінтажний лук: зірка TikTok Еддісон Рей одягла сукню з асиметричною спідницею

Еддісон Рей / Фото: Getty Images

Знаменитість знову обрала цю красиву сукню для важливого заходу.

22-річна американська зірка Еддісон Рей потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла на вечірку afterparty церемонії "Золотий глобус", яка відбувалася в Chateau Marmont.

Еддісон Рей / © Getty Images
Еддісон Рей / Фото: Getty Images

Зірка одягла гарну сукню з молочного відтінку, декольте якої було виконане у вигляді топа-бандо, а спідниця була асиметричною та на талії збиралася у бант. Такий фасон мав виграшний вигля на ефектній фігурі дівчини.

Сукня є частиною колекції весна-літо 2004 року бренду Versace. Вперше вбрання було показано під час Тижня моди в Мілані, 2003 року.

Модель у сукні Versace, 2003 рік / © Getty Images
Модель у сукні Versace, 2003 рік / Фото: Getty Images

Ймовірно, у Еддісон сукня одна з улюблених, адже вона її вже одягала на прем'єру комедійного фільму Netflix He's All That, в якому зіграла головну роль.

Еддісон Рей у 2021 році / © Getty Images
Еддісон Рей у 2021 році / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
284
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