Повторити легко: Ельза Госк показала, як швидко зробити макіяж для свята

Повторити легко: Ельза Госк показала, як швидко зробити макіяж для свята

Шведська модель Ельза Госк — справжня модниця. Вона любить не тільки вбиратися і позувати перед камерою, а й хизуватися макіяжем.

В Instagram Ельза поділилася відео, на якому зображена перед дзеркалом. Дівчина продемонструвала, як легко та швидко зробити ефектний макіяж для виходу у світ чи святкової вечірки.

Ельза Госк / Getty Images

У підписі Ельза не лише розповідає про те, як наносить тіні на віки пальцями, а й показує свій манікюр, який, як ми тепер знаємо, вона вміє робити самостійно.

Зірка випустила лінію лаків для нігтів @beaubble та пропонує підписникам придбати його зі знижкою.

Сама Госк продемонструвала і мейкап на своєму обличчі та кілька варіантів манікюру.

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