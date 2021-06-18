Повторити легко: Олеся Стефанко показала ефективні вправи для пружності сідниць

"Міс Україна Всесвіт — 2011" регулярно показує підписникам, як тримає себе у чудовій формі.

Олеся Стефанко менше року тому вперше стала мамою. Вагітність і пологи відбилися на фігурі дівчини найкращим чином, набрану вагу під час вагітності Олеся скинула в день пологів і потім ще трохи попрацювала над собою.

У своїх публікаціях в Instagram Стефанко часто говорить про те, що не вважає своє тіло досконалим, але дуже задоволена відображенням у дзеркалі. А ще вона регулярно показує підписникам різні вправи, які допомагають підтримувати цю форму.

Олеся Стефанко / Instagram Олесі Стефанко

У блогу "Міс Всесвіт" продемонструвала кілька ефективних вправ, які не складно повторити в домашніх умовах. Як і в кожному тренуванні, головне тут регулярність.

"Давайте попрацюємо над вашими стегнами і зробимо їх стрункими, підтягнутими і красивими. Сьогодні у нас:

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Присідання + присідання сумо (по 6 повторень з кожного боку)

Випади назад з піднятою ногою + удари ногами (по 9 повторень з кожного боку)

Відведення сідниць на одній нозі (по 10 повторень на кожну сторону)

Стрибки жаби (13 повторень)

Хода монстра (8 повторень)

Гуляє качка (4 повторення) ", — написала Стефанко. І, звичайно, додала відео, показавши, як вона сама виконує ці вправи.

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