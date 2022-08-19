Повторити ризикне не кожен: Бруклін Бекхем розповів, чим любить дивувати дружину Ніколу

Бруклін Бекхем божеволіє від своєї дружини Ніколи Пельтц з якою одружений чотири місяці. Старший син подружжя Бекхемів після весілля не лише взяв прізвище дружини, а й присвятив їй уже 70 татуювань на своєму тілі.

Бруклін, як і його батько Девід – фанат татуювань. 23-річний хлопець розповів, що 70 зі 100, які є на його тілі, він присвятив своїй дружині. Судячи з усього, робити тату старший син Бекхемів став ще задовго до свого весілля.

Бруклін Пельтц Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Одна з новинок з'явилася на руці після весілля. Це напис "Married".

"Я подумав: "О, ми одружені, чому б і ні? Я не думав про це кілька місяців. Я одружився п'ять місяців тому, чому б і ні?", — розповів про тату Бруклін в USA Today. А ще додав, що Нікола завжди дуже емоційно, буквально до сліз реагує на нові тату на його тілі.

"Вона завжди плаче, коли я роблю ще одне татуювання, я завжди люблю дивувати її новими малюнками", — каже Бекхем, пише Mirror.

Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

На тілі у Брукліна набита і весільна клятва, яку він вимовляє біля вівтаря: "Нікола, коли ти йшла по проходу, у мене перехопило подих, ти маєш такий красивий вигляд сьогодні і завжди. Дозволь мені почати з того, що слова не можуть навіть описати мою любов до тебе, просто дивлячись на тебе, я бачу своє майбутнє, і це схоже на сон. Ти мій світ, і я продовжую закохуватися в тебе все більше з кожним днем. Присутність тебе в моєму житті - це найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною, тому що ти зробила мене тим, ким я є сьогодні.

Я так довго чекав цього дня, тому що сьогодні день, коли я одружуся з тобою, моє вічна дівчинка, моє кохання і мій найкращий друг Нікола — сьогодні ти стаєш моїм партнером, моєю другою половинкою — і моєю родиною. І через це я найщасливіша людина у світі, що можу провести залишок свого життя з тобою.

Я обіцяю бути найкращим партнером, найкращим чоловіком і завжди піклуватися про тебе, змушувати тебе сміятися, відчувати себе в безпеці і, що важливіше, бути коханою", — написав тоді Бруклін.

Бруклін Бекхем / Фото: Instagram Брукліна Бекхема

Також у Брукліна є тату очей Ніколи на його шиї ззаду та напис "Peltz" — прізвище його дружини, яке, до речі, після весілля вирішив взяти і Бруклін, чим, напевно, дуже здивував своїх батьків.

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