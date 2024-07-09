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Повторив образ Kalush: Джастін Бібер з'явився у рожевій панамці на вулиці

Повторив образ Kalush: Джастін Бібер з'явився у рожевій панамці на вулиці

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Джастін Бібер потрапила під приціл папараці після прибуття в аеропорт Мумбаї в Індії.

Співак виступив на передвесільній вечірці сина індійського мільярдера Ананта Амбані та його нареченої Радікі Мерчант.

Коли Бібер прямував до машини, його помітили фотографи. Завдяки фото можна помітити, що артист повторив образ українського колективу Kalush, який представляв Україну на "Євробаченні-2022" з піснею Stefania та здобув перемогу.

Йдеться про рожеву панамку, що дуже нагадує ту, яка є візитівкою Kalush. Також на Бібері були вільні сині штани та рожева оверсайз кофта.

Джастін Бібер / © Getty Images
Джастін Бібер / Фото: Getty Images
Kalush Orchestra / © Associated Press
Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Дружину Гейлі, яка зараз вагітна їхнім первістком, Бібер із собою в Індію не взяв. Вона тим часом ділиться знімками із Нью-Йорка, рекламуючи свій бренд косметики.

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