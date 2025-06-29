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- Шоу-бізнес
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Повторила "голий" образ його колишньої: кохана Леонардо Ді Капріо у сміливій сукні блиснула трусами
27-річна італійська модель і кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — одягла на вечірку вінтажне вбрання Dolce & Gabbana.
Вітторію Черетті папараці зазнімкували у Венеції, коли вона сідала до водного таксі, щоб відправитися на піжамну вечірку Джеффа Безоса і Лорен Санчес.
Дівчина обрала для такої події сміливий аутфіт. На ній була вінтажна сіра прозора сукня зі спідницею фасону «рибка» від бренду Dolce & Gabbana, у якій вона засвітила нюдові труси. Вбрання мало круглий виріз і було прикрашене кристалами і флористичним принтом.
Образ Вітторія доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем, діамантовими прикрасами і срібним клатчем-футляром.
До речі, у такій сукні від Dolce & Gabbana на Met Gala у 2003 році з’явилася колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Жизель Бундхен. У той час вони перебували у стосунках.
Цікаво, чому Черетті вирішила одягти саме цю сукню на вечірку у Венеції?