Повторила "голий" образ його колишньої: кохана Леонардо Ді Капріо у сміливій сукні блиснула трусами

Вітторія Черетті / © Associated Press

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Вітторію Черетті папараці зазнімкували у Венеції, коли вона сідала до водного таксі, щоб відправитися на піжамну вечірку Джеффа Безоса і Лорен Санчес.

Дівчина обрала для такої події сміливий аутфіт. На ній була вінтажна сіра прозора сукня зі спідницею фасону «рибка» від бренду Dolce & Gabbana, у якій вона засвітила нюдові труси. Вбрання мало круглий виріз і було прикрашене кристалами і флористичним принтом.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Образ Вітторія доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем, діамантовими прикрасами і срібним клатчем-футляром.

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Вітторія Черетті / © Associated Press

До речі, у такій сукні від Dolce & Gabbana на Met Gala у 2003 році з’явилася колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Жизель Бундхен. У той час вони перебували у стосунках.

Жизель Бундхен у 2003 році / © Getty Images

Цікаво, чому Черетті вирішила одягти саме цю сукню на вечірку у Венеції?