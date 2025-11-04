Повторила культовий образ: модель Ембер Валетта здивувала вбранням від Versace, яке також носила Джей Ло

Ембер Валетта / © Associated Press

Американка Ембер Валлетта представила Донателлу Версаче на сцені та вручила їй премію Positive Change Award, відзначивши її роботу із захисту інтересів спільноти ЛГБТК+ та постійну підтримку молодих талантів.

Образ Ембер став одним із найяскравіших на заході, адже 51-річна зірка одягла культову зелену сукню, створену Донателлою для її бренду Versace.

Ембер Валлетта / © Associated Press

Ембер Валлетта / © Associated Press

Саме Валетта першою одягла це вбрання 1999 року і вийшла на подіум, а також знялася у ньому для кампейну бренду. Сукня особлива своїм сміливим дизайном, оскільки в ньому незвичайний тропічний принт, дуже глибокий розріз на спідниці та декольте нижче пупа.

Ембер Валлетта та Донателла Версаче, 1999 рік / © Associated Press

Через багато років Ембер та Донателла знову сфотографувалися разом.

Ембер Валетта та Донателла Версаче / © Associated Press

Але попри те, що сукню Ембер носила першою, прославила це вбрання інша зірка — співачка та акторка Дженніфер Лопес. 2000 року Джей Ло з’явилася в ньому на червоній доріжці Grammy Awards і моментально стала сенсацією — зелена сукня викликала фурор. Вбрання обговорювалося в пресі протягом ще кількох тижнів після церемонії, а зображення Лопес у ньому були завантажені з сайту Grammy 642 917 разів лише за 24 години після заходу.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Тодішній керівник Google Ерік Шмідт згадував в одному з інтерв’ю, що вбрання Лопес стало 2000 року найпопулярнішим запитом за всю історію існування пошуковика. Люди хотіли подивитися на сміливу сукню артистки. До речі, так працівникам Google прийшла геніальна ідея запустити сервіс з пошуку картинок Google Images.