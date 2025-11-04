- Дата публікації
Повторила культовий образ: модель Ембер Валетта здивувала вбранням від Versace, яке також носила Джей Ло
Відома супермодель 90-х зробила комплімент італійській дизайнерці Донателлі Версаче на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards цього року — одягла особливу сукню.
Американка Ембер Валлетта представила Донателлу Версаче на сцені та вручила їй премію Positive Change Award, відзначивши її роботу із захисту інтересів спільноти ЛГБТК+ та постійну підтримку молодих талантів.
Образ Ембер став одним із найяскравіших на заході, адже 51-річна зірка одягла культову зелену сукню, створену Донателлою для її бренду Versace.
Саме Валетта першою одягла це вбрання 1999 року і вийшла на подіум, а також знялася у ньому для кампейну бренду. Сукня особлива своїм сміливим дизайном, оскільки в ньому незвичайний тропічний принт, дуже глибокий розріз на спідниці та декольте нижче пупа.
Через багато років Ембер та Донателла знову сфотографувалися разом.
Але попри те, що сукню Ембер носила першою, прославила це вбрання інша зірка — співачка та акторка Дженніфер Лопес. 2000 року Джей Ло з’явилася в ньому на червоній доріжці Grammy Awards і моментально стала сенсацією — зелена сукня викликала фурор. Вбрання обговорювалося в пресі протягом ще кількох тижнів після церемонії, а зображення Лопес у ньому були завантажені з сайту Grammy 642 917 разів лише за 24 години після заходу.
Тодішній керівник Google Ерік Шмідт згадував в одному з інтерв’ю, що вбрання Лопес стало 2000 року найпопулярнішим запитом за всю історію існування пошуковика. Люди хотіли подивитися на сміливу сукню артистки. До речі, так працівникам Google прийшла геніальна ідея запустити сервіс з пошуку картинок Google Images.